AKP’nin ‘af konusu bizim gündemimizde yok” açıklamasına rağmen, MHP’nin af teklifini TBMM’ye sunma konusunda kararlı olduğu iddia edildi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın aktardığı kulis bilgisine göre, MHP seçim beyannamesinde de yer alan af düzenlemesi konusunda geri adım atmayacak. MHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerden bu yana gündeme taşıdığı af teklifi, AKP tarafından kabul görmemişti. 29 Ağustos’ta toplanan AKP MYK’sının ardından açıklama yapan AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı” demişti. AKP’nin MYK toplantısı sonrasında ‘kısmi af’ yönünde adım atması bekleniyordu. Söz konusu kısmi affın Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılarak çıkarılacağı ileri sürülmüştü.

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Yılmaz’ın iddiasına göre, AKP’den beklediği desteği bulamayan MHP, kendi teklifini olgunlaştırdıktan sonra genel başkan Devlet Bahçeli’ye iletecek ve son şeklini bu aşamadan sonra verecek. Ardından AKP ve diğer partilerle temasa geçecek olan MHP, bir ilerleme kaydedilsin veya edilmesin teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacak. İddiaya göre MHP, hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini yönünde bir tutum sergileyecek.