Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kulis: MHP af teklifini AKP’ye rağmen Meclis’e sunacak

AKP’nin ‘af konusu bizim gündemimizde yok” açıklamasına rağmen, MHP’nin af teklifini TBMM’ye sunma konusunda kararlı olduğu iddia edildi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın aktardığı kulis bilgisine göre, MHP seçim beyannamesinde de yer alan af düzenlemesi konusunda geri adım atmayacak. MHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerden bu yana gündeme taşıdığı af teklifi, AKP tarafından kabul görmemişti. 29 Ağustos’ta toplanan AKP MYK’sının ardından açıklama yapan AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı” demişti. AKP’nin MYK toplantısı sonrasında  ‘kısmi af’ yönünde adım atması bekleniyordu. Söz konusu kısmi affın Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılarak çıkarılacağı ileri sürülmüştü.

Reklam

Yılmaz’ın iddiasına göre, AKP’den beklediği desteği bulamayan MHP, kendi teklifini olgunlaştırdıktan sonra genel başkan Devlet Bahçeli’ye iletecek ve son şeklini bu aşamadan sonra verecek. Ardından AKP ve diğer partilerle temasa geçecek olan MHP, bir ilerleme kaydedilsin veya edilmesin teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacak. İddiaya göre MHP, hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini yönünde bir tutum sergileyecek.

CHP’li Özel’den Bahçeli’ye ‘af’ soruları: Mafya liderleri de çıkacak mı?

MHP’nin ‘af taslağı’ hazır: Ceza indirimi ve erteleme de var, mutabakat oluşmalı

MHP vazgeçmiyor: Meclis açılınca ilk tekliflerden biri af

MHP’nin tasarısı: Cinayet, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu ve teröre af yok

Bahçeli’nin gündemi ‘af’: Meclis’e yasa teklifini sunacağız

MHP kulisi: ‘Af’ toplumsal sorun, AKP daha fazla direnemez

Mehmet Ali Ağca’dan ‘af’fa destek: İnşallah çıkar, beklentimiz bu yönde

Bahçeli, ‘afla yatıp afla kalkıyor’: Gündeme almak zor değil

‘Ramazan bayramında af geliyor’ diyen Bahçeli’ye adalet bakanından veto

Bahçeli ‘af’tan vazgeçmiyor: Bayram öncesi adım atılması için gayret ediyoruz

MHP ‘af’ta ısrarcı: Bunun geri dönüşü yok artık, af çıkacak

Çakıcı’dan Erdoğan’a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Çakıcı’yı ‘kahraman’ ilan eden Bahçeli’ye suç duyurusu: Suçu ve suçluyu övüyor

Bahçeli ‘Nerde bu mafya’ dedi, İçişleri Bakanlığı Çakıcı’yı gösterdi

Bahçeli’den Erdoğan’a çağrı: Çakıcı’nın hastalığı ciddi, yetkim olsa kullanmıştım

Bahçeli, Çakıcı’yı ziyaret etti

Bahçeli, Çakıcı’ya ‘geçmiş olsun’ heyeti gönderdi

Çakıcı ‘genel af’ isteyen Bahçeli’ye teşekkür etti: Ülkücüyüm, ölçüm devletin bekası


SON HABERLER

Yeni Akit’in manşetinde ‘çocuk evliliği’ haberi: Batı’da teşvik, bizde hapis

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinde ‘Batı’da teşvik, bizde hapis’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak için evlenme yaşını 14’e düşüren ABD’de, genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunulurken, Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...