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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Meclis başkanlığı için son başbakan Yıldırım’ın adı öne çıktı

 

AKP’de Meclis başkanlığı için en güçlü aday son başbakan Binali Yıldırım.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısında yapılan eğilim yoklamasında Meclis başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı.

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Toplantıda seçim sonrası takvim de konuşuldu. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçları erken açıklaması halinde milletvekili yemin töreninin 7 Temmuz cumartesi, cumhurbaşkanı yemin töreninin de 8 Temmuz pazar günü yapılabileceği öngörüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şehit cenazeleriyle ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ise toplantıda gündeme gelmediği kaydedildi.

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