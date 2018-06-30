Kulis: Meclis başkanlığı için son başbakan Yıldırım’ın adı öne çıktı

AKP’de Meclis başkanlığı için en güçlü aday son başbakan Binali Yıldırım.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısında yapılan eğilim yoklamasında Meclis başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı.

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Toplantıda seçim sonrası takvim de konuşuldu. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçları erken açıklaması halinde milletvekili yemin töreninin 7 Temmuz cumartesi, cumhurbaşkanı yemin töreninin de 8 Temmuz pazar günü yapılabileceği öngörüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şehit cenazeleriyle ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ise toplantıda gündeme gelmediği kaydedildi.