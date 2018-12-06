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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Mansur Yavaş İYİ Parti’ye ‘Hayır’ dedi

Adı Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığı için anılan Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’nin son teklifine ‘Hayır’ dediği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yavaş, partisiz aday olarak CHP ve İYİ Parti’nin ortak desteğini istiyor. Ancak CHP Yavaş’ın şartına kapalı. İYİ Parti de Yavaş’ı aday göstermek istiyor.

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CNN Türk’ten Dicle Canova’nın haberine göre Yavaş hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le hem de parti yetkilileriyle görüştü ve İYİ Parti’den aday olmak istemediğini söyledi.

MHP kökenli Yavaş, 2014’te CHP’den Ankara belediye başkanlığına aday olmuş, seçimden sonra CHP üyeliğinden istifa etmişti.

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