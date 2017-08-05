Kulis: ‘Kurultay’ sözünü duyan CHP’liler ‘Seçim var mı?’ diye soruyor

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Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceğini duyuran CHP’nin genel merkezini arayan partililer, kurultayda seçim olup olmayacağını sordu.

‘Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını duyuran parti sözcüsü Bülent Tezcan, kurultayın özellikle Çanakkale’de yapılacağını belirterek “Çanakkale, ilk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer” demişti.

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Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın kulis haberine göre, ‘kurultay’ sözü partide heyecan yarattı. Kurultayın yapılacağının açıklamasının ardından partinin genel merkezine gelen telefon sayısı arttı.

Gelen telefonların önemli bir kısmı, kurultayla ilgili merak edilen sorulardan oluştu.

Partililer en çok, “Kurultay seçimli mi olacak?” sorusuna yanıt aradı. Bu soru, “Kurultayın seçimli olması için imza toplayan çıkar mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.