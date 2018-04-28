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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Kılıçdaroğlu, Özel’in ‘çıldırtacak’ çıkışına ve ‘Gül eleştirileri’ne çok kızmış

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP kulislerinden aldığı bilgiye göre partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki duruma ‘çok kızdığını’ yazdı.

Fotoğraf: Reuters

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman açıklayacaklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek açıklamıştı: “Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin çatı adayı olacağına yönelik iddiaların ardından İYİ Parti Meral Akşener, 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamıştı. Parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP ise “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” demişti.

Suskunluğunu koruyan Abdullah Gül, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, ‘Kemal Bey şu iki şeye çok kızmış’ başlığıyla şöyle yazdı: “Bir: Özgür Özel’in ‘Biz CHP olarak Erdoğan’ı çıldırtacak bir aday çıkaracağız’ diyerek kendini işaret etme gayretine… İki: ‘Adamın bizden bir talebi yok, bu haysiyet cellatlığı da nereden çıktı’ diyerek partiden bazı isimlerin Abdullah Gül’e yönelik sert eleştirilerine.”

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