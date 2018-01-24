Kulis: Karamollaoğlu Erdoğan’ın teklifine ‘Hayır’ diyecek, partide Gül’ün adı geçiyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun randevu vermesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp “Biz bu ittifakta yokuz” diyeceği öne sürüldü.

AKP ve MHP’nin 2019’deki seçimlerde kurmayı planladıkları ‘ittifak‘a Büyük Birlik Partisi (BBP) de dahil olmuştu.

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Milli Görüş ideolojisinin temsilcisi Saadet Partisi’ne (SP) AKP tarafından ‘ittifak çağrısı’ yapılacağı bir süredir konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre SP, referandumda olduğu gibi ‘Hayır’ blokundaki partilere daha yakın duruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen SP lideri Karamollaoğlu, randevu talep ettiği Erdoğan’la görüşmesi halinde olası bir ‘ittifak’ teklifine olumsuz yanıt verecek.

Karamollaoğlu, görüşmede Meclis dışındaki partiler için getirilen 100 bin imza ve noter koşulunun adil seçim ilkesini zedelediğini belirterek bunun yumuşatılmasını isteyecek, OHAL’in mutlaka kaldırılması gerektiğini ifade edecek, baraj sorunu’nun düzeltilmesini isteyecek.

SP içinde, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde parti tabanından Erdoğan’a destek çıkabileceğini görerek Abdullah Gül’ün aday olması gerektiğini savunanlar da bulunuyor. Bu partililer Gül’ün aday olması halinde SP’nin tam desteğini alacağını AKP’den de önemli oranda destek geleceğini düşünüyor.