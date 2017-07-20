Kulis: Kamu ihraçları ‘FETÖ itirafçıları’nın verdiği bilgiye göre yapılıyor

Hükümetin KHK’larla yaptığı ihraçlarda ‘FETÖ itirafçıları’nın verdiği bilgiye göre hareket ettiği öne sürüldü.

Darbe girişiminin ardından arka arkaya çıkan KHK’larla kamudan 111 binden fazla kişi ihraç edilirken geçen hafta çıkan 692 sayılı KHK’yla da kervana 7 bin 400 kişi daha katılmıştı.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre hükümet, ‘kripto FETÖ üyeleri’nin belirlenmesinde sıkıntı yaşıyor.

Son çıkan KHK’yla 7 bin 400 kişinin çoğunun itirafçıların verdiği bilgiye dayanarak ihraç edildiği belirtiliyor.

‘Doğruluğu belirlenirse adım atılıyor’

Habere göre AKP kaynakları şunları söyledi: “Bugüne kadar çıkarılan KHK’lerle yapılan ihraç işlemleriyle 15 Temmuz’un ardından belirlenen kriterlere uyanların ihracı yapıldı. Ancak örgüt öyle bir hücre yapılanmasına gitmiş ki, kendini gizlemiş üyelerin tespiti kolay değil. Hücre yapılanması olduğu için 20-30 kişilik bir hücrenin üyeleri diğer hücre üyelerini tanımıyor. Bu nedenle de kamuda hâlâ ihraç edilen sayıdan belki daha fazla kripto olduğunu biliyoruz.”

Aynı kaynaklar şu bilgiyi de aktardı: “İtirafçıların verdiği bilgiler üzerinde çok titiz bir çalışma yapılıyor. Doğruluğu belirlenirse ihraç işlemi için adım atılıyor.”