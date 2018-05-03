Kulis: Kalın’la Akar üç saate yakın Gül’ü dinlemek zorunda kalmış

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Abdullah Gül’ün kardeşi Hatice Tekelioğlu’nun eşi eski AKP İzmir milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşerek cumhurbaşkanı adayı olmaması telkininde bulunduğuna ilişkin iddialarla ilgili, “Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” dedi.

İddia Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti. Haber nedeniyle Habertürk, internet sorumlusuyla yollarını ayırmıştı.

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Günler sonra Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

Gül’ün adaylığıyla ilgili kişisel internet sitesinde bir yazı kaleme alan Tekelioğlu, bu yazının son bölümünde Kalın ve Akar’ın Gül’ü ziyaretine ilişkin iddialara da yer verdi.

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Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ikili bir yarışta ‘nasıl sonuçlar alınabileceğine ilişkin pek çok anket yapıldığını’ duyduğunu ifade eden Tekelioğlu, alınan kararlarda bu anketlerin önemli bir etken olduğunu ifade ederek, “İbrahim Kalın ile Hulusi Akar’ın ve daha başkalarının Abdullah Beyi ziyaretleriyle bu anket sonuçlarını ilişkilendirenler var ama dayanakları nedir, bilmiyorum” diye yazdı.

Tekelioğlu, “Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” diye ekledi.