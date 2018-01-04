Kulis: Kabine revizyonunun eli kulağında, 18 bakan değişebilir

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AKP’de kabine revizyonunun bahar aylarından, ocağa (bu ay) alındığı ve değişecek bakan sayısının 18’e çıkabileceği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP yasal olarak yıl sonuna kadar zamanı olmasına rağmen martta il kongrelerinin bitmesinden sonra büyük kongreyi toplamayı planlıyordu. Kongrede yeni parti yönetiminin şekillenmesinin ardından da ‘seçim kabinesi’ belirlenecekti. Ancak kulislerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabineyi kongreyi beklemeden ocak içinde değiştirmeyi planladığı konuşulmaya başlandı.

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Değişikliğin en önemli nedeni olarak kabine içerisindeki uyum sorunu, proje üretme kabiliyeti ve sinerji eksikliği gösteriliyor. Bir süreden beri bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığı ve öncelik verilen projelerin geciktiği belirtiliyor.

Kabine revizyonunda değişecek bakan sayısının 18’i bulacağını bile iddia edenler bulunuyor. AK Parti kulislerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük kentlere hâlâ bakan olan isimlerin belediye başkanı adayı olarak gönderileceği de öne sürülüyor.

Kabinede başbakan hariç 25 bakan bulunuyor.