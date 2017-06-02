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Kulis: Kabine değişikliği geniş çaplı olursa erken seçime gidilecek


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından gündeme gelen kabine revizyonunun beş ile 10 bakan arasında olması durumunda 2018’de erken seçime gidileceği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre AKP kulislerinde partinin 14 yıllık iktidarının en kritik bir yılına girdiği ve bu hafta aynı ölçüde kritik bir kabine revizyonunun gerçekleşeceği düşüncesi dile getiriliyor.

Kabine değişikliğinin AKP için farklı ve kritik anlamlar içerdiği belirtilirken, aynı zamanda 2019’da gerçekleşmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilip çekilmeyeceğinin işareti olacağı kaydedildi.

Kulislerde dile getirilen analizlere göre, en az beş ila 10 bakanın değiştiği bir kabine revizyonunun gündeme gelmesi halinde 2019’daki seçimler beklenmeyecek ve bu yıl sonbaharda ya da 2018’de erken seçime gidilecek.

Öte yandan kabine revizyonunun dar tutulması seçeneği de gündemde. Ancak 2019’a kadar küçük çaplı değişikliklerin sürekli yapılabileceği belirtildi.

 

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