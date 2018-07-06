Kulis: ‘İttifak bitti’ açıklaması İYİ Parti’de kurultay seslerini yükseltti

Ankara kulislerinde, Genel Başkan Meral Akşener’in partisinden daha düşük oy alması ve Millet İttifakı’ndan ayrılma yönünde açıklama yapması nedeniyle İYİ Parti’de olağanüstü kurultay için imza toplamanın da dahil olduğu iç hesaplaşmaya gidilebileceğinin konuşulduğu öne sürüldü.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray önceki gün ‘millet ittifakı’ için, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” demişti.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre CHP’deki iç hesaplaşmanın ardından İYİ Parti’de de kurultay sesleri gelmeye başladı. Her ne kadar 24 Haziran seçimlerinde oy oranı olarak MHP’nin altında kalınmış olsa da, bir yıl önce kurulmuş bir parti için bu sonucun bir başarısızlık olarak görülmediği belirtildi.

Haberde, gelinen noktada milletvekili olmayan Akşener’in partiyi, Meclis ayağında görevlendireceği bir grup başkanı aracılığıyla yönetmen durumunda kalmasının da partinin iç işleyişinde yeni dönemde yaşayacağı bir handikap olarak görüldüğü aktarıldı.

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İYİ Parti’ye dair kulis haberin devamında şöyle dendi: “Tüm bunların üzerine, önceki gün Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın açıkladığı ‘Millet ittifakı artık bitti’ açıklaması, İYİ Parti’de üstüste çözüm bekleyen sorunları daha da büyüttü. İttifakın bittiğine ilişkin karar ve açıklama sonrası, İYİ Parti içinden de ‘Gelinen noktada parti içinde geriye doğru tam yaşananları masaya yatıracak bir gelişme başlıyor’ sesleri geldi. İttifakın bitmesine ilişkin bir karar alınmasının doğru olabileceği ancak bunun bu kadar erken açıklanmasının ‘MHP’nin ortağı olan iktidar partisine biz de muhalefetle beraber değiliz’ mesajı olarak algılanacağı, bunun da partinin elini zayıflatacağı eleştirileri yükseldi. Parti içinde, çok uzun sürmeyecek bir zaman içinde olağanüstü kurultay için imza toplamanın da sözkonusu olabileceği, derin iç tartışmaların beklenmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.”