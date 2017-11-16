Kulis: İstanbul’da beş belediyenin başkanı gidici, Üsküdar dahil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul’da AKP’li beş ilçe belediyesinin başkanının değişeceğine dair aldığı duyumu paylaştı.
AKP’nin İstanbul’daki 39 AKP ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği kulislere yansımıştı.
Hürriyet yazarı bugünkü yazısında, aldığı duyumu şu sözlerle anlattı: “Hangi mahfile dalsam, hangi nargileciye gitsem, hangi yerel particiyle konuşsam… Hepsinin dilinde aynı iddia. Birbirinden farklı o kadar ayrı kaynaktan duydum ki bunu… Yazmadan edemedim.”
Hakan’ın kulislerden edindiği bilgiye göre başkanları değişecek ilçeler şöyle: “Üsküdar, Esenyurt, Beykoz, Eyüpsultan, Küçükçekmece.”