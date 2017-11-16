Kulis: İstanbul’da beş belediyenin başkanı gidici, Üsküdar dahil

16’ncı yüzyılda yaşamış ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu 450 milyon 300 bin dolara (yaklaşık 1 milyar 755 milyon lira) satıldı. Bu, bugüne kadar bir açık artırmada bir sanat eseri için ödenen en yüksek tutar.