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Kulis: İstanbul’da beş belediyenin başkanı gidici, Üsküdar dahil

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul’da AKP’li beş ilçe belediyesinin başkanının değişeceğine dair aldığı duyumu paylaştı.

Fotoğraf: wikipedia.org

AKP’nin İstanbul’daki 39 AKP ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği kulislere yansımıştı.

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Hürriyet yazarı bugünkü yazısında, aldığı duyumu şu sözlerle anlattı: “Hangi mahfile dalsam, hangi nargileciye gitsem, hangi yerel particiyle konuşsam… Hepsinin dilinde aynı iddia. Birbirinden farklı o kadar ayrı kaynaktan duydum ki bunu… Yazmadan edemedim.”

Hakan’ın kulislerden edindiği bilgiye göre başkanları değişecek ilçeler şöyle: “Üsküdar, Esenyurt, Beykoz, Eyüpsultan, Küçükçekmece.”

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