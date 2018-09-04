Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kulis: İstanbul için düşünülen Soylu ‘Kürt oyları nedeniyle’ Ankara’ya kaydırıldı

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ankara’ya belediye başkan adaylığı için düşünüldüğü kulislere yansıdı. Soylu’nun adı İstanbul için de konuşuluyordu.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül’ün kulis haberine göre, 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde Süleyman Soylu’nun adı İstanbul’un ardından Ankara için de geçiyor. Kulislerde, yerel seçimlerde AKP- MHP ittifakının oldukça muhtemel olduğu, ‘her renkten Kürt oylarının’ çok yüksek oluşu, Soylu’nun ‘İstanbul’da kazanamayacağı’ görüşüne neden oldu.

Reklam

Bu nedenle Soylu için adres değişikliğine gidildi. Geçen yerel seçimlerdeki Ankara’daki sonuçlar, Kürt ve sol oyların düşüklüğüne karşın her renkten milliyetçi sağ oyların çokluğu, Soylu’nun Ankara yürüyüşünü güçlendiren bir faktör olarak görüldü.

AKP’nin Diyarbakır başta olmak üzere belediyeler için, tanınmış bakan ve milletvekillerini aday gösterebileceği konuşuluyor. Bu isimlerin sayınının beş kadar çıkabileceği de kulislerde geçen iddialar arasında.

Reklam

Kulis: İstanbul için AKP’de dört aday konuşuluyor

CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: Soylu ‘şahin pozisyon’a geldi, İstanbul için düşünülüyor

Albayrak’tan kontra: ‘Çarpıştığı’ Soylu’ya gülerek ‘omuz attı’

‘Gerginliğin’ gölgesinde: Soylu makam aracına giderken Albayrak’la ‘çarpıştı’

‘Albayrak’la kriz’ sorulan Soylu: İyi arkadaşım, ikimiz de aynı deredeniz

Kulis: Soylu krizi, ‘Bilal Erdoğancılar’, ‘Berat Albayrakçılar’ ayrışmasının sonucu

Akif Beki: Erdoğan’ın ‘ahlaksız’ dediği bu troller, iktidar trollerinin ta kendisi

Kulis: Albayrak’ın ‘hesap sorduğu’ Soylu, Erdoğan’a gidip istifasını cebine koydu

Erdoğan son sözü söyledi: Soylu’nun istifası söz konusu değil

Kulis: Soylu, Trabzon belediye başkanıyla sorun yaşıyor, Erdoğan ‘barış’ istedi

Bakan Soylu helallik istedi, veda mesajları verdi: Size son kez söylüyorum…

Kulis: Erdoğan ‘iç kabine’ kurdu, Soylu’yla Albayrak arasında ‘gerilim’ var


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...