Kulis: İstanbul için düşünülen Soylu ‘Kürt oyları nedeniyle’ Ankara’ya kaydırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ankara’ya belediye başkan adaylığı için düşünüldüğü kulislere yansıdı. Soylu’nun adı İstanbul için de konuşuluyordu.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül’ün kulis haberine göre, 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde Süleyman Soylu’nun adı İstanbul’un ardından Ankara için de geçiyor. Kulislerde, yerel seçimlerde AKP- MHP ittifakının oldukça muhtemel olduğu, ‘her renkten Kürt oylarının’ çok yüksek oluşu, Soylu’nun ‘İstanbul’da kazanamayacağı’ görüşüne neden oldu.

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Bu nedenle Soylu için adres değişikliğine gidildi. Geçen yerel seçimlerdeki Ankara’daki sonuçlar, Kürt ve sol oyların düşüklüğüne karşın her renkten milliyetçi sağ oyların çokluğu, Soylu’nun Ankara yürüyüşünü güçlendiren bir faktör olarak görüldü.

AKP’nin Diyarbakır başta olmak üzere belediyeler için, tanınmış bakan ve milletvekillerini aday gösterebileceği konuşuluyor. Bu isimlerin sayınının beş kadar çıkabileceği de kulislerde geçen iddialar arasında.