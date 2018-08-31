Kulis: İstanbul için AKP’de dört aday konuşuluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için AKP kulislerinde konuşuluyor.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık’ın AKP’den aktardığı kulis bilgisine göre, Binali Yıldırım’ın adı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için telaffuz edilmeye başlandı. Partililerin, Yıldırımın’ın belediye başkanlığına sıcak baktığı iddialarını aktaran Işık, AKP teşkilatının Yıldırım’ı seçimlerde aday olarak görmek istediğini ileri sürdü.

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Öte yandan Işık’ın aktardığı bir diğer iddiaya göre mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal da aday olmak istiyor ve çalışıyor. İddiasına göre ‘genel başkan ve genel merkez, yıldız bir aday çıkarmazsa görünen o ki; adaylığı en muhtemel isimlerden biri de o olacak.’

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise AKP ‘nin İstanbul’u kazanması için MHP’nin oylarına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Süleyman Soylu’nun İBB adayı olacağını ileri sürmüştü. Yarkadaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın adının da İBB için geçtiğini iddia etmişti.

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Yerel seçimlerin Mart 2019’da yapılması öngörülüyor.