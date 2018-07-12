Kulis: İnce’ye yakın partililer 600’e yakın delegeden ‘kurultay imzası’ sözü aldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu gece katıldığı televizyon programında 24 Haziran’dan bugüne kadar yaşadıkları ve neden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ daveti yaptığını açıklayacağı öğrenildi.

İnce, bu gece 21.00’de Habertürk yayınına katılacak.

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Bu akşam 21.00’de Habertürk’te Türkiye’nin Nabzı Programı’nda Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu olacağım @arslandidem pic.twitter.com/XnzNH4yBKg — Muharrem İNCE (@vekilince) July 12, 2018

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın kulis haberine göre İnce, yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere “Kurultay için imzaları toplayın” diye çağrıda bulunacak.

İnce’ye yakın partililerin, bugüne kadar 600’e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.

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Kılıçdaroğlu’nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes” dedi.