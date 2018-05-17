Kulis: HDP’de tutuklu milletvekilleri aday gösterilmeyecek

Geçen yasama döneminde Meclis’te hapis cezası ve devamsızlık nedeniyle 11 milletvekili kaybeden HDP’de, tutuklu ya da hükmü kesinleşme ihtimali bulunan isimlerin aday listelerinde yer almaması eğilimi öne çıktı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, HDP’de cezaevinde olan ve cezaları kesinleşen Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gibi tutuklu isimler tekrar aday gösterilemeyecek. Cezaevinde olmayan ancak vekilliği düşen Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Besime Konca gibi isimler de siyasi olarak yasaklı hale geldikleri gerekçesiyle tekrar aday olamayacak.

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HDP’de haklarında yerel mahkeme tarafından ceza verilen, ancak cezası üst mahkeme tarafından henüz kesinleşmeyen tutuklu durumdaki milletvekillerinin durumunun ne olacağı konusunda farklı görüşler dile getiriliyordu. Adı geçen isimlerle yapılan görüşmeler sonrası aday göstermeme eğiliminin öne çıktı.

Bu yönde bir kararın alınması durumunda haklarında henüz kesinleşmiş bir ceza bulunmayan İdris Baluken, Çağlar Demirel ve Gülser Yıldırım aday gösterilmeyecek.

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HDP’de tutuklu durumda olan ve henüz hakkında hiçbir ceza kararı olmayan bazı isimlerin ise milletvekili aday listesinde gösterilmesi yönünde bir eğilim var. Buna göre cezaevinde tutuklu durumdaki HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, DTK Eş Sözcüsü Leyla Güven’in aday gösterileceği konuşuluyor.

Parti içinde eski eş genel başkan Serpil Kemalbay’ın da aday gösterileceği ifade ediliyor.

Leyla Zana ve Ahmet Türk’ün sağlık sorunlarını gerekçe göstererek aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı, bu kapsamda her iki ismin de aday olmayacağı belirtiliyor.