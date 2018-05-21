Kulis: HDP Meclis grubunun yarısına yakını liste dışı kalıyor

HDP’de mevcut milletvekillerinin yarıya yakınının tekrar aday gösterilmeyerek yeni isimlerle kan değişimi yapılması yönünde eğilim olduğu yönünde haberler geliyor.

HDP Merkez Yürütme Kurulu bugün gün boyu yapacağı toplantıyla 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini belirleyecek.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor. HDP’de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da onayladığı öğrenildi. HDP’de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.

HDP’nin 48 milletvekili bulunuyor.