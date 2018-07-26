Kulis: HDP bölgede kayyım atanan belediyeleri, Batı’da ittifak hedefliyor

HDP yerel seçimlerde kayyım atanan belediyeleri geri almaya, Batı’daysa ortak aday ya da ittifaklara açık bir stratejiye odaklandı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın kulis haberine göre Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başlayan HDP’de, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kayyım atanan belediyelerin geri alınmasını için özel çalışma yürütülecek. Batı illerinde ise ortak aday gösterilmesi ya da olası ittifaklara açık bir strateji izlenecek.

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HDP’de milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen kampın ardından bu hafta önce parti meclisi (PM), daha sonra da merkez yürütme kurulu (MYK) toplantıları düzenlenecek.

PM toplantısında MYK’de kısmi bir değişiklik yapılması, yeni döneme ilişkin yol haritasının ele alanması ve sekiz ay sonra yapılacak yerel seçimlere yönelik hazırlık çalışmalarına başlanmasına yönelik kararlar alınması bekleniyor.

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HDP’li 96 belediyeye kayyım atanmış durumda.

Bu kapsamda kayyım atanan belediyelerin bulunduğu bölgelerdeki milletvekilleri önümüzdeki aydan itibaren seçmenlerle doğrudan iletişim içinde olunacak. Yerel seçimlere DBP yerine HDP adıyla girilmesi de gündemde.