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Kulis: ‘Hayır’ bileşenleri isterse Kılıçdaroğlu istifa edip cumhurbaşkanı adayı olabilir

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Hürriyet’in hükümete ve Ankara kulislerine yakın yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yakın çevresiyle yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Her fırsatta partili cumhurbaşkanlığına karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Aday olacak mısınız” sorusunu, ‘Hayır’ cephesinin istişare ederek ortak bir adayda buluşması gerektiğini söyleyerek yanıtlıyor.

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Selvi, ‘Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık formülü’ başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu’nun çevresinin kendisine anlattıklarını dört maddede sıraladı:

“* Cumhurbaşkanlığı seçimine iki yıl kala kendimizi bağlamak istemiyoruz.

* Cumhurbaşkanı adayını belirlemede ‘Hayır bileşenleri’nin tavrı belirleyici olacak.

* İlk tura her parti kendi adayıyla girecek. Hedef ilk turda Erdoğan’ı seçtirmemek. İkinci tura kaldığında Erdoğan karşısında aday için uzlaşma aranacak.

* ‘Hayır’ bileşenleri, Erdoğan’ı örnek gösterip Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olarak aday olmasında sakınca yoktur derlerse bu durum Kemal Bey’in çekincesini ortadan kaldırır.

* ‘Hayır’ bileşenleri istifa etmesini isterse Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edip, cumhurbaşkanı adayı olabilir.”

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