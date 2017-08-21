Kulis: ‘Hayır’ bileşenleri isterse Kılıçdaroğlu istifa edip cumhurbaşkanı adayı olabilir

Hürriyet’in hükümete ve Ankara kulislerine yakın yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yakın çevresiyle yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.

Her fırsatta partili cumhurbaşkanlığına karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Aday olacak mısınız” sorusunu, ‘Hayır’ cephesinin istişare ederek ortak bir adayda buluşması gerektiğini söyleyerek yanıtlıyor.

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Selvi, ‘Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık formülü’ başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu’nun çevresinin kendisine anlattıklarını dört maddede sıraladı:

“* Cumhurbaşkanlığı seçimine iki yıl kala kendimizi bağlamak istemiyoruz.

* Cumhurbaşkanı adayını belirlemede ‘Hayır bileşenleri’nin tavrı belirleyici olacak.

* İlk tura her parti kendi adayıyla girecek. Hedef ilk turda Erdoğan’ı seçtirmemek. İkinci tura kaldığında Erdoğan karşısında aday için uzlaşma aranacak.

* ‘Hayır’ bileşenleri, Erdoğan’ı örnek gösterip Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olarak aday olmasında sakınca yoktur derlerse bu durum Kemal Bey’in çekincesini ortadan kaldırır.

* ‘Hayır’ bileşenleri istifa etmesini isterse Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edip, cumhurbaşkanı adayı olabilir.”