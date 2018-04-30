Kulis haber: Erdoğan, Orman’a Fenerbahçe maçı için ‘Gereğini yap’ dedi

Beşiktaş’ın, kaldığı yerden devam etmesi kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kulüp başkanı Fikret Orman’ı arayarak “Gereğini yap” dediği öne sürüldü.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın 3 Mayıs saat kaldığı yerden ancak seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş, maça çıkıp çıkmayacağını belirlemek için geçen perşembe toplanmış ve maça çıkmama kararı almıştı.

Oda TV’nin kulis haberine göre Beşiktaş’ın maça çıkmama kararının olumsuz yansımaları olacağını düşünen siyasiler duruma müdahil oldu.

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Orman’ı arayan Spor ve Gençlik Bakanı Osman Bak, takımın sahaya çıkmasını istedi. Orman ise bu talebe, “Karar benim değil, camia da böyle istiyor” diye yanıt verdi. Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “Beyefendi böyle istiyor” karşılığını verdi.

Ardından Orman’la Erdoğan görüştü. Cumhurbaşkanı, Beşiktaş başkanından maça çıkılmasını istedi ve “Gereğini yap” talimatı verdi.