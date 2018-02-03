Kulis haber: Bahçeli, ‘bozkurtlu Rabia’ işaretinden rahatsız

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği genelgede genel merkezin belirlediği işaretlerin dışında işaret kullanılmaması uyarısında bulundu. Bu uyarı kulislerde, Rabialı bozkurt selamlarına karşı uyarı olarak algılandı.

Habertürk’ün haberine göre Bahçeli, önceki gün teşkilatlara bir genelge yolladı.

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Genelgede şöyle dendi: “Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecek, genel merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine mutlak riayet edilecektir.”

Bu uyarı kulislerde, Rabialı bozkurt selamlarına karşı uyarı olarak algılandı. MHP kurmayları, konuya ilişkin sorular üzerine “Genel başkan tam olarak neyi kastetti bilmiyoruz ancak lider her şeyi düşünür” diyerek Rabialı bozkurt selamına tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Yollarda vatandaşlar ittifakın heyecanı ile hem Rabia hem bozkurt işareti yapabiliyorlar. Bunlar ittifaka karşı duydukları heyecanı yansıtıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Ancak onun dışında art niyetli kullanımları kabul etmemiz mümkün değil. Toplantılarımızda, parti bayrağının önünde kullanılması doğru olmaz. İki işaret birlikte kullanılırsa, bozkurt yapan birisi aynı zamanda rahatlıkla Rabia yaparsa, Rabia yapan biri rahatlıkla bozkurt yaparsa, bu, iki parti arasındaki sınırların ve işaretlerinin ağırlığının bir süre sonra kaybolmasına neden olur.”