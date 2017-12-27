Kulis: Gül’ün ofisinde trafik arttı, İYİ Parti ve SP’yle diyalog hazırlığı

Hükümete ilk açık eleştirisini, ‘teröre müdahale eden’ sivillere getirilen ‘ceza muafiyeti’ne ilişkin yönelten eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ofisindeki trafiğin ‘hiç olmadığı kadar’ arttığı, Gül’ün İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle diyalog kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İddiayı, Birgün gazetesinin Ankara temsilcisi Yaşar Aydın kulis haberinde dile getirdi.

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Haberde şöyle dendi: “Üstelik gelen konuklar sadece siyaset içinde de değil. İş dünyasından, eski bürokratlara, cemaat ve aşiret mensuplarına kadar uzanan geniş bir yelpaze Gül’ün konuğu olmaya başladı.”

‘Ana gücünü AKP’den alan bir çıkış’

Gül’ün yakın çevresinden iki farklı eğilim olduğunu aktaran Aydın, “Gül’ün asla AKP’yi terk etmeyeceğini ifade söyleyenler kadar, 2019 seçimlerinde farklı bir çıkış yapacağından emin olanlar da mevcut. Bugüne kadar atılan adımlara bakıldığında Abdullah Gül için söyleyebileceğimiz en doğru tespit ‘ana gücünü AKP’den alan bir çıkış’ olarak özetlenebilir” diye yazdı.

Eski cumhurbaşkanının 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlandığını öne süren Aydın, ekibin şu anda ‘yetersiz’ olduğunun konuşulduğunu belirtti ve ekledi: “İYİ Parti ve Saadet Partisi ile geliştirilecek diyaloğun da Gül’ün yol haritası açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.”