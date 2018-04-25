Kulis: Gül’ün kadrosunda Babacan, Atalay ve Ergin var

24 Haziran seçimlerinde adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP kurucu kadrosunda yer alan Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi isimlerle birlikte hareket edeceği öne sürülüyor.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından CHP ve İYİ Parti’ye ‘çatı‘ cumhurbaşkanı adayı olarak teklif edilen Abdullah Gül’ün 24 Haziran seçimleriyle ilgili olası hamlesi siyasetin bir numaralı gündem konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’la AKP Genel Merkezi’nde Gül konusunu görüşmüştü. Arınç çıkışta “Partime zarar verecek davranış içinde olmam” demişti. Erdoğan konuyu görüşmek üzere eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu da davet etti.
Davutoğlu temkinli
Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, siyasi kulislerde Abdullah Gül’ün yanında Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi isimler olduğu konuşuluyor. Gül’ün önceki gün görüştüğü eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na da hem kendi adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğu, hem de olası adaylığı için destek istediği belirtiliyor. Davutoğlu’nun temkinli yaklaştığı yorumları var.
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