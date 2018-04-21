Kulis: Gül, ‘Erdoğan ilk turda seçilir’ diyen anketi görünce adaylıktan vazgeçmiş

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İsmi 24 Haziran’daki erken seçimde Saadet Partisi ve CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül’ün, iktidara yakın ANAR’ın seçim anketinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini görmesi üzerine adaylıktan vazgeçtiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Ortak seçim önergesiyse dün Meclis’te 386 oyla kabul edilmişti.

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Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı düşünülen isimler arasında 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olup olmadığı yönündeki soruya ise “Şimdilik yok” diye yanıt vermişti.

Gül’ün isminin SP’nin adaylığı için de geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti..

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Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan konuya ilişkin bugünkü yazısında Abdullah Gül’ün yakın çevresinden ulaştığı bilgileri aktardı.

Gül’ün, erken seçim karar açıklandıktan sonra İstanbul’da ‘çok özel bir görüşme’ yaptığını açıklayan Takan, “İktidara yakınlığı ile bilinen anket şirketi ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Abdullah Gül ile görüştü, elindeki son seçim anketlerini gösterdi” diye yazdı.

Buna göre Uslu’nun “Erdoğan’ın ilk turda seçileceği” yorumunu yapmasından sonra ‘Gül’ün morali çok bozuldu. Aday olmaya hevesli bir görüntü vermedi ve aday olmayacağını ima etti.’

Takan şöyle devam etti: “Yakın çevresi, Abdullah Gül’ün seçimler için çok kısa süre tanındığını da dikkate alarak aday olmayacağının kesinleştiğini ifade ediyor. Ben de diyebilirim ki; biraz iddialı olacak ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.”