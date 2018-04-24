Kulis: Gül adaylık için Babacan’ın ‘başkan yardımcılığı’nı kabul etmesini bekliyor

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Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulan Abdullah Gül’ün, Ali Babacan’ın ‘başkan yardımcılığını kabul ettiği an’ adaylığını açıklayacağını öne sürdü.

Turan bugünkü yazısında, deneyimli Ankara muhabiri Talat Atilla’dan aldığı bilgiyi paylaştı.

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Atilla’nın kendisine “Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması, AKP’nin önemli bir ismini, Ali Babacan’ı yanına almasına bağlı. Ali Babacan ‘başkan yardımcılığını’ kabul ettiği an Abdullah Gül adaylığını derhal açıklayacak” dediğini aktaran Turan, “Peki bu ne zaman belli olacak” diye sorduğu Atilla’dan “En geç iki‑üç gün içinde” yanıtını aldığını yazdı.