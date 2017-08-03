Kulis: Görmez’in emekli olma gerekçesi Kurtulmuş’la yaşadığı uyuşmazlıkmış

Diyanet İşleri başkanlığından ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin rektörlük olduğu konuşulurken, kurumdan ayrılma gerekçesininse görevi sırasında bağlı olduğu bakanın Numan Kurtulmuş’la yaşadığı anlaşmazlık olduğu öne sürüldü.

Erdoğan’a bağlı gibi çalışmış

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Kurtulmuş’un Diyanet’ten sorumlu başbakan yardımcısı olduğu dönemde Görmez’in kendisine bağlı bir bürokrat gibi davranmadığı, bu nedenle iki isim arasında problem doğduğu iddia edildi.

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Bunda Görmez’in toplamda yedi yıl görev yaptığı Diyanet İşleri başkanlığında daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlıymış gibi çalışması da etkili oldu. Kurtulmuş’un başbakan yardımcısı olmasıyla ise kurumla ilgili farklı düşündükleri, makamda karşılama, görüşme gibi konularda sorun yaşadıkları iddia edildi.

Buna göre ikili arasındaki sorunlar Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da iletildi. Bu dönemde yine Görmez’in başında bulunduğu Diyanet’in ‘FETÖ’ ile mücadelede tavır takınmadığı, bilhassa kutlu doğum etkinlikleri kapsamında sıkça tartışıldı. Görmez’in bu sorunlar nedeniyle çalışmakta zorlandığı belirtildi.

Görmez Diyanet’e veda konuşmasında da, kurumun 40 yıl boyunca ‘FETÖ’ye karşı mücadele etmemesinden yakınmıştı.

Kurtulmuş başka bakanlığa, Görmez rektörlüğe

Görmez-Kurtulmuş sorununun yeni kabinedeki görev dağılımını da etkilediği, bu nedenle Kurtulmuş’un başbakan yardımcılığından Kültür ve Turizm bakanlığına kaydırıldığı da konuşulan konular arasında.

Görmez’in, Diyanet’ten emekli olmasının ardından 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü olmasının planlandığı öğrenildi.