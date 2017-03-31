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Kulis: ‘Evet’in önde olduğu illerde bile sonuç AKP’nin 1 Kasım oylarının gerisinde

 

Referanduma iki hafta kala AKP’nin anket analizlerinde ‘Evet’in önde olduğu illerde bile rakamların 1 Kasım seçim sonuçlarının gerisinde olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’de yapılan son anketlerde, anayasa paketine ‘Evet’ oyu vereceklerin yüzde 50 barajını ‘sınırda’ aşması üzerine kararsız seçmenin saptanması ve kampanyanın buna yoğunlaştırılması kararı alındı.

Yapılan analizler, kentli Kürtler ve kentli MHP’lilerden daha az destek geldiğini gösterdi. Parti, bu grupları ikna etmek için sadece anayasa paketinin içeriğini anlatmanın dışında, bu kesimler üzerinde etkili olacak parti kurmaylarıyla çalışılmasının daha doğru olacağına karar verdi.

Anketlerde özellikle İstanbul’da ‘Hayır’ oyu veren kadın seçmenin oranının daha yüksek çıkması üzerine ‘kadınların yaşam tarzı’yla ilgili kaygıları giderecek söylemlere yoğunlaşılması planlandı.

1 Kasım seçiminin gerisinde

AKP’nin anket analizlerinde, kamuoyu yoklamalarında görüşlerini belirtmeyen veya kullanacağı oyun tersini söyleyen gizli ‘Hayır’cıların dengeleri değiştireceği saptanırken, bu seçmenler dikkate alınarak kampanya yürütülmesi planlanıyor.

Anketlerde 1 Kasım seçim sonuçlarına paralel sonuçlar alındığı belirtilmesine rağmen, ‘Evet’ oylarının önde olduğu illerde bile 1 Kasım seçim sonuçlarının gerisinde rakamlarda kalındığı öne sürülüyor.

Yapılan anketlerde, Almanya ve Hollanda’yla yaşanan krizin referandum sonuçlarını nasıl etkilediğine de bakılırken, “Hollanda’da yaşananlar oyumu ‘Evet’ yönünde etkiledi” diyenler ile “Oyumu ‘Hayır’ yönünde etkiledi” diyenlerin oranlarının neredeyse eşit çıktığı öğrenildi.

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