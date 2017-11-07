Kulis: Erdoğan’ın ‘tek belirleyici’ olması partiyi küstürdü, bakanlar şikayetçi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin genel başkanı seçilmesinin ardından partide ‘tek belirleyici’ olmasının parti içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun kulis haberine göre, AKP içinde, doların artışı, enflasyonun düşmemesi ve faizlerin düşürülmesi yönündeki talimatın ekonomi yönetimini köşeye sıkıştırdığı konuşuluyor.

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‘FETÖ’ yargılamaları

Dış politikadaki tutumun “Kavgalı olmadığımız kimse kalmadı” sözleriyle anlatıldığı partide, bu gerginliğin iç politika ve ekonomiye sorun çıkarmasının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.

Partide, ekonomi ve dış politikada alınan olumsuz sonuçların sadece ‘Erdoğan’ın 2019’daki başarısı’yla analiz edildiği ve sorumluların da buna göre arandığı aktarılıyor.

Ülkenin gündeminden düşmeyen gözaltı, tutuklama ve yargılama süreçlerinin ikna edici deliller üzerinden yürütülmemesi ve haksızlık yapıldığı yönündeki eleştirilerin AKP içindeki olumsuz ve gergin havayı pekiştirdiği belirtilirken, yakınları ‘FETÖ’ iddiasıyla yargılanan kişilerin ‘nüfuzlu yapısını koruması’nın da parti içinde sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.

Bakanlar şikayetçi

Bakanlar Kurulu’ndaki toplantıların istişareden yoksun, ‘saygı ve kafa sallama’nın ötesine geçmediği, oysa birçok bakanın partinin iyiye gitmediği ve Erdoğan’ın müdahaleleri nedeniyle çalışamadıklarını dile getirdiği, tüm bakanların herhangi bir konuda cumhurbaşkanı konuşmadan fikir beyan etmekten çekindiklerine işaret ediliyor.

Bakanlar Kurulu toplantılarının havası, partide “Cumhurbaşkanı görüşünü belli ediyor. Bakanlar aynı doğrultuda konuşuyor” ifadeleriyle anlatılıyor.

16 Nisan’ın olumsuz sonuçları karşısında ‘belediye başkanlarının istifa ettirilmesiyle sorunun çözülmediği’; ancak takınılan tutumun ve yapılan açıklamaların teşkilatı küstürdüğü ifade ediliyor.

MİT’in CHP’ye baskısı

‘FETÖ’yle mücadele’nin, 16 Nisan’dan sonra yerini ‘Erdoğan’ı istemeyen’ arayışına bıraktığına, bunun da partiyi giderek daha kötüye götüreceğine dikkat çekiliyor.

Parti içindeki etkili isimlerin, cumhurbaşkanına bağlı bir MİT’in olası uygulamalarından çekindiği ve MİT’in CHP’ye yönelik yoğun mesaisinin de rahatsızlık yarattığı dile getiriliyor.