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Kulis: Erdoğan’ın Sarraf davası için ‘Pis kokular geliyor’ demesinin sebebi ne?

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İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Rıza Sarraf davasında hükümetin endişelerini yazdı.

 

 

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf, New York’ta 27 Kasım’da İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para trafiği yönetmek suçlamasıyla esastan jürili yargılanmaya başlanacak.

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Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında dava ile ilgili şunları yazdı:

“Türkiye’de 17-25 Aralık’ta tutuklanmış, ABD’nin İran ambargosunu delen kişi olarak dünya tarafından bilinen Zarrab’ın, çocuğunu eğlendirmek için ABD’ye gitmesi inandırıcı bulunmuyordu. Bir pazarlık sonucu gittiğinden kuşku duyuluyordu. Zarrab’ın Türkiye dışındaki mal varlığına sahip olması ve ticari faaliyette bulunma izni karşılığında itirafçı olma pazarlığı yaptığı söyleniyor. İtirafçı olursa halka biraz daha genişleyecek ve yeni bir iddianame yazılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Burnumuza pis kokular geliyor” demesi ondan.

CIA’in Zarrab olayıyla ilgili operasyonlarının ise sürdüğü anlaşılıyor. 14 Eylül tarihinde “CIA’in Zarrab için MİT’çi kaçırma operasyonu”nun perde arkasını yazmıştım. Eski MİT’çi Enver Altaylı, eski MİT’çi Mehmet Barıner’i yurtdışına kaçırma iddiasıyla tutuklandı. 15 Temmuz’dan sonra MİT’ten FETÖ nedeniyle ihraç edilen Mehmet Barıner’in çok önemli bir özelliği vardı. Barıner, 2012 yılında girdiği MİT’te Zarrab’ı izlemekle görevliydi. Yurtdışına çıkarıldıktan sonra Zarrab davasında Türkiye’yle karşı canlı tanık olarak kullanılacağı istihbaratı alınmış, MİT, Jandarma ve polisin işbirliği sonucunda yakalanmıştı.”

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