Kulis: Erdoğan’ın kafasında ‘belediye seçimleri’ni kaldırmak var

Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘belediye seçimleri’ni kaldırmayı düşündüğünü öne sürdü.

Takan, ‘Mahalli seçimler kalkar mı?..’ başlıklı yazısında, Erdoğan’ın kafasında yerel seçimlerin kaldırılması konusunda henüz fikir aşamasında olan bir plan olduğunu yazdı.

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Yeniçağ yazarı, Erdoğan’ın halen bir belediyede kayyım olarak görev yapan bir valiyle görüşmesini paylaştı.

‘Seçimden sonra gündeme getirebilirim’

Takan şöyle yazdı: anlattılar: “Sayın Vali, Erdoğan ile görüşmesi sırasında konu belediye başkanlarının istifası ve kayyum atamalarına gelir. Vali, Erdoğan’a bu sürecin devam edip etmeyeceğini sorar. ‘Edebilir’ yanıtını alır. Vali bey de kayyum atanan belediyelerde çok verim alındığını, kayyum atanan yerlerde AKP’nin lehine rüzgar estiğini ve bunun anketlere de çok olumlu yansıdığını arz eder. ‘Vatandaş hizmetlerimizden çok memnun’ der. Erdoğan da, kayyum atanan belediyelerden çok memnun olduğunu söyler. Belediye başkanları atama ile mi yoksa seçimle mi işbaşına gelsin? R. Erdoğan, belediye başkanlarının atama ile göreve gelme sisteminin bazı ülkelerde uygulandığına ve başarılı sonuçlar alındığına işaret eder.”

Takan’a göre Erdoğan, bu konuşmaya şöyle devam etti: “Belediye başkanlarının atama ile göreve gelmesinin daha doğru ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonra gündeme getirebilirim. Çalışmalarınıza ve anketlere devam edin. Bana bu konuda raporlar yazın.”