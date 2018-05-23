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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Erdoğan’ın ‘C planı’ istikrar için ‘yeniden seçim’

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimlerde, AKP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetme olasılığına karşı, “A, B, C planlarımız var” sözündeki ‘C planı’nın ‘tekrar seçim’ olduğu AKP kulislerine yansıdı.

Fotoğraf: Reuters

Londra’da geçen hafta Bloomberg TV’ye konuşan Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimde, kendisinin cumhurbaşkanlığını kazandığı, ancak parlamentoda ‘karışık bir tablo’nun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı vermişti“Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var.”

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‘İYİ Parti MHP’den yüzde 70 oy alıyor’

Anka’nın kulis haberine göre, Erdoğan’ın ‘A planı’ tahmin edildiği üzere ‘Meclis çoğunluğu’nu sağlamak.

AKP’nin seçim strateji ekibinin milletvekili aday listesinin belirlenmesinden önce hazırladığı raporda şu ayrıntılar yer aldı: “HDP Güneydoğu’da hala güçlü. Barajı aşma ihtimali çok yüksek. Kürt oylarımız Güneydoğu’da düşebilir. Adaylar bu illerde belirleyici olacaktır. İYİ Parti MHP’den yüzde 70 oy alıyor. Anketlere göre, MHP’den İYİ Parti’ye büyük oranda kayma var. Barajı aşma ihtimali yüksek. HDP ve İYİ Parti barajı aşarsa AKP 220 ile 240 arasında milletvekili çıkarabiliyor. Muhalefet partilerin toplam milletvekili sayıları 340’ın üzerinde görülüyor anketlere göre. Aday profilleri önemli.”

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‘B planı’

Erdoğan’ın ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına ‘kesin gözüyle’ bakan AKP’de, milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde de duruluyor.

Buna göre ‘B planı’, Erdoğan’ın en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini istemesi ve bu isimleri kabinede görevlendirmesine dair senaryoyu içeriyor. Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül’ün milletvekili görevlerinden istifa ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söyleniyor.

Adı geçen isimlerin tümü milletvekili adayı.

‘C planı’

AKP’nin Meclis’te sandalye sayısı düşerse ‘C planı’ devreye girecek. Erdoğan’ın, çok ihtimal vermese de en son planı yeniden seçime gitmek.

AKP kulislerinde şu değerlendirme yapılıyor: “Yeni sistemin cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Ancak milletvekili sayımızda düşüş olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gideriz. Yoksa istikrar olmaz. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu bir partinin milletvekili sayısı, karşısında ki muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olması istikrarı zedeler. Muhalefet cumhurbaşkanının işini zora sokar. Meclis’te hiçbir kanun çıkmaz.”

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