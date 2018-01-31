Kulis: Erdoğan’dan YSK’ya ‘Hazırlıklı olun’ talimatı gitti

Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “Her an seçim olacakmış gibi hazırlıklı olun” talimatı verdiğini öne sürdü.

Yazısına “Meclis kulislerinde mebuslar ‘baskın seçim’le yatıp kalkıyor!..” diyerek başlayan Takan, şöyle devam etti: “Geri sayım yapan mebuslarımız, en isabetli tarihi tutturabilmek için birbirleriye kıyasıya kapışıyor. ‘Mayıs’, ‘Haziran başı’, ’15 Temmuz’, ’18 Kasım’ diyenler var… AKP-MHP ittifak komisyonu yalandan çalışmalarını sürdürürken AKP eş Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli’nin 30 mebusa fit olduğu iddia ediliyor…”

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‘ABD’ye karşı Atilla davası’yla ilgili Ankara’ya ‘iç açıcı’ bilgilerin gelmediğini savunan Takan, kulislerde konuşulanları aktardı: “İktidar kulislerinde dolaşan fısıltılara göre, ‘Reis YSK’ya her an seçim olacakmış gibi hazırlıklı olun’ talimatını vermiş bile… AKP Genel Merkezi’nde hız verilen seçim eğitimi çalışmalarına bakıldığında bu iddiayı yabana atmak mümkün değil. MHP ve BBP’yi yedeğine alan saray, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu devre dışı bıraktırarak ittifakı genişletme çalışmalarında tam saha baskıya devam ediyor.”