Kulis: ‘Erdoğan’a oy vermeyecek MHP’liler’ ölçülüyor, ‘Ak kurtlar’ AKP’den döndü

AKP, kendisine oy veren ‘Ak kurtlar’ seçmeninin yeniden MHP’ye dönmesi ve MHP’ye oy verip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermeyecek kitlenin varlığı nedeniyle, ‘ittifak’ın durumunu ölçmeye başladı.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre, AKP, henüz kampanyasını başlatmayan MHP’den ‘cumhur ittifakı’na ve Erdoğan’a ne kadar oy geldiğini ölçmeye başladı.

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MHP’de seçim dönemleri de dahil olmak üzere oy oranlarıyla ilgili anket yapma geleneği bulunmuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de anket yöntemine öteden beri sıcak bakmıyor.

AKP ve MHP kulislerine göre 24 Haziran’da erken seçim kararı alınmadan hemen önce MHP’de başlangıçtaki büyük oy kaybı belli bir noktada durdu. İYİ Parti’ye MHP’nin neredeyse yarısı oranındaki gidişten sonra MHP, az da olsa oylarını artırmaya başladı. Ancak araştırma kuruluşlarından bu oy artışının, muhalefetten değil AKP’den geldiği bilgileri geldi.

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Sahadaki gözlemler de 1 Kasım seçimlerinde MHP’den AKP’ye giden ve ‘Ak kurtlar’ diye nitelenen oylarda belli oranlarda geri dönüş olduğu bilgisini doğruladı. Dışarıdan yeni oy gelmeyip, ittifakın kendi içinde yer değiştiren oylar, AKP’de durumu anlama ihtiyacı doğurdu.

Erdoğan, erken seçim kararının alındığı ilk günlerde AKP içinde cumhurbaşkanı seçiminde kendisine oy verip, partiye oy vermeyecek seçmen sorunuyla karşılaştı. Erdoğan, bu sorunun varlığını, “Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AKP’ye vermeyeceğim.’ Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz” diyerek ifade etti.

AKP’yi ‘ittifak içi muhasebe’ yapmaya iten bu ikinci gelişme ise bazı MHP’lilerin başlattığı, “Kendi partimize oy veririz ama Erdoğan’a vermeyiz” kampanyası oldu. Bu kampanya MHP içinde önce ‘sessiz ve derinden’ yürüdü. Daha sonra MHP’de yeniden aday olmayan bazı milletvekillerince de açıklanan bu kampanyanın MHP seçmeninin yarısına yakını tarafından benimsendiği bilgileri de AKP’yi kaygılandırdı.