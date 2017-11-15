Kulis: Erdoğan, Yıldırım’a çok ama çok öfkelenmiş…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD temaslarından memnun kalmadığı öne sürüldü.

AKP kulislerine yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, bugünkü yazısında, Erdoğan’ın Yıldırım’ı ABD dönüşü neden iki defa huzura çağırdığını ‘saray kaynakları’na dayandırarak aktardı.

Reklam

‘O kadar çok kızmış ki Erdoğan Yıldırım’a’

“Erdoğan, Binali Yıldırım’a çok ama çok öfkelenmiş…

Neden?..

Yıldırım, yola çıkmadan, vize krizi hakkında yaptığı ABD’nin ‘Türk hükümetinin ABD çalışanlarını tutuklamayacağına ilişkin güvence verdiği’ yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, ‘İki ülke de hukuk devleti, ABD’ye güvence vermedik’ demişti. Yıldırım, ABD’ye gitmeden önce temasların tek gayesinin Zarrab dosyası olduğu Ankara’da genel kabuldü. Görüşmelerin sonuca etki etmeyeceği, ABD’nin bir tutum değişikliği içine girmeyeceği beklenendi…

Erdoğan’ın kafasının tası Binali Yıldırım’ın havaalanında yaptığı açıklama sırasında atmış. Başbakan’ın, ‘iki ülke de hukuk devleti’ cümlesindeki ABD’ye hukuk devleti sıfatını vermesine çok içerlemiş. Yıldırım döndüğünde de huzura çağırarak öfkesini en sert sözlerle yüzüne karşı aktarmış.

O kadar çok kızmış ki Erdoğan Yıldırım’a, birinci görüşme kesmemiş, ikinci görüşme de aynı konu mevzubahis olmuş.

Saray kaynaklarıma, Erdoğan’ın fırçasının mahiyetini sordum. Söylemediler. ‘Binali Yıldırım’ın ABD gezisinden netice alamadığımızın ötesinde Erdoğan’ın Zarrab konusunda söylem politikasını da bozdu’ demekle yetindiler.”