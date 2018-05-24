Kulis: Erdoğan vekil adayı bakanlara ‘350’yi bulun tekrar bakan yapayım’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekili aday listesine koyduğu bakanlara, seçimlerde en az 315 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu elde etmeleri durumunda tekrar bakan olabilecekleri mesajını verdiği öne sürülüyor. Asıl hedefin ise 350 milletvekili olduğu belirtiliyor.

Yeni mevzuata göre milletvekili olan bir kişi aynı zamanda bakan olamıyor. Erdoğan’ın, 24 Haziran için hazırladığı milletvekili listesine adını yazdığı 22 bakanın (başbakan dahil) yasal olarak tekrar hükümette görev yapma imkanı bulunmuyor. Bu isimlerin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP kurmayları, 22 bakanın yeniden bakan olarak görevlendirilmesinin tek bir şartı bulunduğunu söylüyor. Bu hamleyle aday listesini güçlü tutmak isteyen Erdoğan’ın, sadece milletvekili sayısının yüksek çıkması durumunda bu isimlerden bazılarını istifa ettirerek bakan yapma yoluna gideceği, ancak sayının sınırlı olacağı dile getiriliyor.

Kritik eşik, 315 milletvekili olarak ifade ediliyor. Parti, 600 milletvekilinin 315’inden fazlasını alırsa, bazı bakanların istifa edip kabinede görev üstlenmesi söz konusu olacak. Eğer AKP’nin milletvekili sayısı 315’in altında kalırsa hiçbirine kabinede görev verilmeyecek. Bunun, Erdoğan’ın B ve C planları kapsamında olduğu ifade ediliyor.

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Habere göre parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı bakanlara ‘Alın 350 vekili sizi bakan yapayım’ mesajı vermiş gibi” görüşünde.