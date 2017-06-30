Kulis: Erdoğan ‘Tamam’ derse 5 milyon katılımcı beklenen bir miting yapılacak

Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, ‘Adalet Yürüyüşü’ne cevaben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı onaylaması halinde 5 milyon katılımcının beklendiği bir miting hazırlandığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

Erdoğan yürüyüşü “PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kola” sözleriyle hedef almıştı. Güvenpark’tan başlayan yürüyüş bugün 16’ıncı gününe girdi.

Takan, ‘Saray kulisleri’ne dayandırdığı dünkü yazısında ‘miting hazırlığı’ olduğunu iddia etmişti.

‘Bahçeli talimat verdi’

Yeniçağ yazarı, ‘ABD’nin yeni hain planı!..’ başlıklı bugünkü yazısında, aktarımlarına devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olası bir miting için hazırlıklara başlanması yönünde parti teşkilatlarına talimat verdiğini yazan Takan şöyle devam etti: “MHP kaynaklarından ulaştığım bilgiye göre, il başkanlarına olası Erdoğan mitingine katkıda bulunmak üzere en az 50 otobüs ayarlamaları için şifahi talimat verildi. Aynı zamanda, iş adamlarından yardım ve destek sağlanması için de gayret gösterilmesi talep edildi.”

Erdoğan’ın “Tamam” demesi halinde beş milyon katılımcının beklendiği bir mitingin organize edileceğini belirten Yeniçağ yazarı, yazısını şöyle bitirdi: “Sloganlardan biri de, ‘Tayyip burada, halk burada, Kemal nerede?’ olacak.”