Kulis: Erdoğan seçimde parti ittifakına izin veren yasal düzenleme istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına partiler arasında seçim ittifakına izin veren bir yasal düzenleme hazırlanması için talimat verdiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili yasa hazırlığı AKP kulislerinden bilgi veren Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugünkü yazılarında yer aldı.

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Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında AKP kulislerinden şu bilgiyi verdi: “Biz seçimlere odaklandık ama bu arada uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar başladı. Çok önemli değişiklikler geliyor. Seçim barajı yüzde 7 ile 5 arasında gidip geliyor. Üzerinde durulan değişikliklerden biri de partilerin ittifak yapmalarının önünün açılması olacak. İttifaklar konusunda AB ülkelerindeki sistemin üzerinde duruluyor. Partiler seçimlere girmeden önce hangi partilerle ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare edebilecekler. Buna imkân sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyum yasalarında ittifaka imkân sağlayan bir düzenleme yapılmasını istediği söyleniyor. Bu durumda AK Parti, MHP ile ittifak yapabilecek. CHP’nin içinde HDP’nin de yer aldığı ‘Hayır Bloku’ ile ittifak yapabilmesi gibi. Bu hesaplar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve yüzde 50 artı 1’i sağlama almak için yapılıyor.”

Muharrem Sarıkaya da şunları yazdı:

“Uyum yasaları üzerinde hazırlık yapan partinin etkin hukukçu milletvekillerinin aktardığına göre, ‘ittifak düzenlemesi Siyasi Partiler Yasası (SPY) değişikliğinde yer alacak’...

SPY’de siyasi partilerin kimliklerini koruyarak ittifak yapmalarına olanak tanınırken, yöntemi konusundaki karar kendilerine bırakılacak.

Buna göre partiler, seçimden önce ittifak modelini protokole bağlayarak açıklayacak.

İttifaklarının sınırsız mı yoksa ‘program; taahhüt; belli bir girişim veya isme destek mi yahut temsil ya da ortak aday listesi’ çıkarmaya mı dayalı olduğunu önceden ilan edecek.

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı da dahil olmak üzere her seçim için ittifak söz konusu olabilecek.”