Kulis: Erdoğan ‘Partide utanmasa FETÖ’yü savunacak milletvekilleri var’ dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li milletvekillerine hitap ederken ‘partide utanmasalar FETÖ’yü savunacak gafillerin olduğunu’ söyledi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan ve Turan Yılmaz’ın haberine göre 12 ilden 50 kadar milletvekiliyle dün bir araya gelen Erdoğan, hem onların talep ve önerilerini dinledi hem de partisinin önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin perspektif çizdi.

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Erdoğan şöyle konuştu: “Parti olarak yenilikçi kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Cesaretli adımlar atacağız, kimsenin cesaret edemediği alanlarda yenilikçi adımlar atacağız. Reformist kimliğimizi koruyarak ama milli manevi değerlerden uzaklaşmadan devam edeceğiz. Kendimizi gelişmelere göre güncelleyeceğiz. Yapılanları anlatmaktan çekinmeyin, klişeye düşüyoruz diye düşünmeyin. Sloganist yaklaşımdan vazgeçin.”

Habere göre partide utanmasa FETÖ’yü övecek milletvekilleri olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: “TEOG konusunda çıkışı niye yaptım? Çünkü üniversitedeki dershane tezgâhı burada da tezgâhlanıyordu. Büyük rantlar elde edenler vardı. Vatandaş mağdur ediliyordu. Vatandaşın parasını heba etmeyelim dedim. 1-2 milyarlık rant dönüyor. Sorular müfredattan çıkmıyor, dershanede öğrenilenden çıkıyordu. Okulları ön plana çıkarmak istedik. Yeni sistemde dershanelere ihtiyaç azalacak. Daha eşit sisteme doğru gideceğiz.”