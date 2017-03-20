Kulis: Erdoğan öncülüğündeki cuma namazıyla Ayasofya ibadete açılabilir

AKP’nin Kandil’e düzenleneceği planlanan operasyonun ‘istenen etki’yi vermemesi durumunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kılınacak bir cuma namazıyla Ayasofya’nın ibadete açılmasının planlandığı öne sürüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, yıl başında Bağdat’ta Irak Başbakanı Haydar el Abadi’yle bir araya gelmiş, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Peşmerge ve Irak merkezi güçleriyle Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak” demişti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, “Mart ya da nisan ayında mevsim şartları izin verdiği tarihlerde Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu’na benzer, Irak’ta da terör örgütüne yönelik bir takım müdahaleler görebiliriz” diyerek operasyon ihtimalini duyurmuştu.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı, ‘Ak Saray’ kulislerinden aldığı bilgiye göre, Kandil’e önümüzdeki ayın başında yapılacak bir operasyonun son dönemde sıklıkla konuşulduğunu yazdı.

Gürcanlı yazısına şöyle devam etti: “Bu operasyonun da istenen etkiyi vermeme ihtimaline karşılık sürpriz unsur ise Ayasofya… Hollanda ile başlayıp, tüm Avrupa ülkelerini kapsayan suni krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemini ‘Hilal Haçlı’ya karşı’ gibi, Müslüman/Hıristiyan çekişmesine kadar getirdi. Bu kadar büyük bir söylemi yine büyük bir ‘eylem’ ile taçlandırmak gerekir. Ankara’da da işte bu ‘eylemin’, başta Erdoğan, tüm AKP’lilerin Ayasofya’da birlikte kılacakları bir cuma namazı olabileceği konuşuluyor. ‘Hilal’e karşı Haçlı’ söylemi eşliğinde, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp, yeniden tam kapasite ile ibadete açılması, Saray’da ciddi ciddi konuşuluyor.”

Görmez ‘Müze değildir’ demişti

Ayasofya, İstanbul’un fethinden neredeyse 1000 yıl önce Bizans İmparatoru I. Jüstinyen döneminde 537 yılında inşa edilmişti.