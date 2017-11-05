Kulis: Erdoğan, Kahraman’ın ‘Bırakıyorum’ demesini bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başkanlık seçimine günler kala mevcut TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan “Bırakıyorum” demesini beklediği öne sürüldü.

AKP grup başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis başkanlığı seçimiyle ilgili soruyu bugün şöyle yanıtladı: “17-21 Kasım tarihleri arasında meclis başkanı seçilmesi gerekiyor. Siyasi partiler ile görüştükten sonra tahmin ediyorum ki 20 Kasım Pazartesi günü meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirilmiş olur.”

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Adaylar konusunda kulislere yansıyan bilgilere göre, AKP’de Kahraman’ın devam etmesinin yanısıra Burhan Kuzu, Mehmet Metiner, Mustafa Elitaş, Numan Kurtulmuş ve Nabi Avcı isimleri adaylık için gündemde.

CHP’de Zekeriya Temizel ve Enis Berberoğlu, HDP’de ise Selma Irmak isimleri ön planda.

‘Temayül yoklaması’ formülü

ANKA’dan Besti Karalar’ın kulis haberine göre, Kahraman’ın yeniden adaylığına yaklaşık bir ay önce kesin gözüyle bakılırken, bu durumun değiştiği gözleniyor.

Damadına ilişkin ‘FETÖ’ iddialarının Kahraman’ın adaylığının büyük oranda zayıflattığı öğrenildi.

AKP kulislerinde Erdoğan’ın da partinin sesini dinlediği, ancak Kahraman’ın kendisine “Bırakıyorum” demesini beklediğini ve bunu demediği sürece de, “Sen artık dinlen” diyemeyeceği, bu konuda hassas ve duygusal yaklaştığı konuşuluyor.

Erdoğan’ın sorunu parti içinde ‘temayül yoklaması’ ile çözmesi bekleniyor. Kahraman’ın bu hafta bir şey söylememesi halinde partililere, “Meclis başkanı olarak kimi görmek istersiniz” diye sorulması bekleniyor.