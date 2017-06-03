Kulis: Erdoğan kabine değişikliğinin anahtarını ekonomide görüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından gündeme gelen kabine revizyonunu geciktiren konunun, ‘ekonomi yönetimi’ olduğu ileri sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’de parti kurmayları, önlerindeki en önemli sınavın, ekonomi olacağını, bu nedenle de Erdoğan’ın uyumlu bir kabine ve ekonomi yönetimini planladığını söylüyor.

AKP kulislerinde, Erdoğan’ın bir süredir ‘kızağa çekilen’ Ali Babacan’la da bir araya gelerek ekonomi başlıklı bir değerlendirme yaptığı da ifade edildi.

Erdoğan’ın yeni kabinede, çok sayıda isim değişikliği yerine, ekonomi yönetiminde kimlerin olacağına odaklandığı ve gecikmenin de bundan kaynaklandığı belirtildi.

İktidar partisinde, bundan sonra alınacak kararlarda, genel merkez yönetiminin etkinliğinin artacağı, tüm kararların merkez karar yönetim kurulu (MKYK) ve merkez yürütme kurulu (MYK) sürecinden geçeceği de öne sürülüyor.

‘Tüm kurumlar taranıyor’

Yeni dönemde, ekonomik alanda daha önce alınan kararlar ve uygulamaların da mercek altına alınacağı belirtiliyor.

Kredi Garanti Fonu, Varlık Fonu, BES, Kıdem Tazminatı Fonu gibi yapılar ve kurulların, doğru işletilmesi ve uyumlu çalışmasıyla ilgili de tarama yapıldığı ifade ediliyor.

Bu kurul ve kurumlar arasında da eş güdüm oluşturulacağı, yasalarından kaynaklanan eksikliklerin ve işletme sorunlarının da bu süreç içerisinde giderileceği belirtiliyor.

Siyasi eksen partiye kayacak

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte son üç yıldan beri cumhurbaşkanlığına kayan siyasi eksenin yeniden partiye döneceği belirtiliyor.

Buna göre parti, ‘hizmet siyasetine’, ‘insan odaklı siyaseti’ de ekleyecek ve 2019’a kadar olan yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili üç barajın aşılması için yeniden ‘ortak söylem, ortak politika, ortak karar’ dönemi başlayacak.

Kurmaylar, aksi durumda, seçmenin bu üç seçimde farklı dengeler oluşturarak şaşırtabileceğini ifade ediyorlar.