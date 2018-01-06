Kulis: Erdoğan ‘iç kabine’ kurdu, Soylu’yla Albayrak arasında ‘gerilim’ var

AKP’deki ‘kabine revizyonu’ gündeminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak arasındaki ‘gerilim’ kaynaklı olduğu öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soylu’dan memnun olmadığını eylül ayında kulislere yansımıştı. Kabine revizyonunun bahar aylarından ocağa (bu ay) alındığı ve değişecek bakan sayısının 18’e çıkabileceği öne sürülmüştü.
Birgün’den Nurcan Gökdemir’in kulis haberine göre, Erdoğan’ın aralarında danışmanlarının da bulunduğu bir ‘iç kabine’yle hükümet çalışmalarına yön verdiği, damadı da olan Albayrak’ın ‘ikinci patron’ gibi davrandığı kulislerde sıklıkla dile getiriliyor.
Soylu’nun ‘geçmişiyle’ ilgili duyulan rahatsızlığın, AKP’yi ve hükümeti sıkıntıya düşüren açıklamaları ve tutumuna karşın ‘koruma altında’ olmasının da özellikle partinin önde gelen bazı isimlerinin tepkisine yol açtığı da konuşulanlar arasında.
Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu konuşuluyor.
Erdoğan’ın, danışmanlarının yanı sıra bakanlar Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Abdülhamit Gül, Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya, Süleyman Soylu gibi isimleri ‘iç kabine’ gibi çalıştırdığı, dışarıda kalan bakanların yanı sıra başbakanın da bile bu gruptaki bazı isimlerle temasının çok az olduğu da kulislerde dillendiriliyor.
Bu arada Bakanlar Kurulu’nun Erdoğan ve Yıldırım’ın gezileri gerekçe gösterilerek bir aydan bu yana hiç toplantı yapmamasına da dikkat çekiliyor.
Bunda Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nu dışlayan tutumunun yanı sıra kabinede yaşanan uyumsuzluğun da etkili olduğu tahminleri kulislere yansıyan bilgilerden.
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