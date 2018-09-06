Kulis: Erdoğan, dört büyükşehir için MHP’yle ittifakı düşünebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dört büyükşehir için MHP’yle ittifak düşünebileceği öne sürüldü.

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminin yapıldığı 24 Haziran’da ‘cumhur ittifakı’yla bir araya gelen ve uzunca zamandır ortak söylemlerde bulunan AKP ile MHP, Mart 2019’daki yerel seçimler için de ittifak yapabileceğine dair mesajlar vermişti.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre ittifak özellikle büyükşehirler için tercih edilecek.

Haberde, Erdoğan’ın İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’deki büyükşehir belediyelerinin alınmasını önemsediği, başkanlıkları ufak farklarla kaçırmak istemediğini düşündüğü dile getirildi.

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Bu kentlerden İzmir hariç tümü AKP’li başkanlarca yönetiliyor ancak geçen yılki anayasa referandumunda ‘Evet/Hayır’ oranları birbirine yakın çıkmıştı.

‘Ağır toplar’ sahaya

Bu nedenle AKP, dört il için MHP’yle işbirliğine gidebilir. Bunun için de ‘ağır toplar’ın sahaya sürülmesi planı da gündemde.

AKP, büyük kentler için mevcut bakan, milletvekili ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adını değerlendirmeye aldı. Bazı eski bakan ve eski milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde belediye başkan adayı olarak konuşuluyor.

Bu kişilerin isimlerinin de kamuoyu yoklamalarında ve seçmen analizlerinde halka sorulacağı, ilgi görmesi durumunda da aday yapılacakları belirtiliyor.

Ayrıca AKP’nin MHP’nin güçlü olduğu bazı illerde de seçimde bu partiye destek vermeyi planladığı kaydedildi.

‘Ahlaklı aday bulacağız’

Parti kurmayları, yeni dönem aday belirleme stratejisi ve çalışma biçimiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “1994’e kadar ideolojik belediyecilik vardı. Sonra hizmet belediyeciliği başladı. Ardından sosyal belediyecilik öne geçti. Sonra marka şehirlere geçtik. Şimdi gönül belediyeciliği zamanı. Bunu yapabilecek adaylar bulacağız. Bulacağımız adayların, ahlaklı, erdemli olması, tevazu sahibi olması, vatandaşla teması hepsinin önüne geçiyor. Aynı zamanda yaptığı işlerde de, katılımcı bir belediye anlayışı ortaya koyması lazım. O şehre bir şey yapılacaksa, bir proje olacaksa, vatandaşla istişare ederek yapması lazım. Böyle adamlar bulacağız.”