Kulis: Erdoğan, Davutoğlu ile Gül’ün çıkışını konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kurucusu olduğu AKP’yi eleştiren çıkışlarını görüştüğü öne sürüldü.

Erdoğan’ın bir süredir AKP yanlısı medyada hedef haline getirilen Davutoğlu ile 22 Ocak’taki görüşmesi sürpriz olarak karşılanmıştı. Erdoğan son AKP grup toplantısına da Davutoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte girmişti. Erdoğan AKP grup sıralarında bir süre Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu ile yan yana oturup objektiflere poz vermişti.

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Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre, 22 Ocak’taki Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi üç saat sürdü. Görüşmenin yarısında başta Afrin olmak üzere dış politika konuşuldu. Gerisini Selvi şöyle yazdı: “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu’nu diğer yanına Yıldırım’ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte.”

Davutoğlu, siyasete referansıyla girdiği Abdullah Gül’e yakın bir isim olarak biliniyor.