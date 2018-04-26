Kulis: Erdoğan, Arınç’a ‘başkan yardımcılığı’ teklif etti

AKP içerisindeki çekişmeleri ve kulisleri kaleme alan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’a başkan yardımcılığı teklif ettiğini yazdı.

Arınç, önceki gün Erdoğan ile bir araya gelmişti. Görüşmede, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu öne sürülmüştü.

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Yeniçağ gazetesindeki köşesinde bugün Arınç-Erdoğan görüşmesine dair kulisleri kaleme alan Takan, “Arınç’ın yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre, Erdoğan ile görüşmenin önemli bir bölümü Abdullah Gül ile birlikte diğer adayların değerlendirilmesine ayrıldı. Gelecek planlamaları yapıldı. Erdoğan, Arınç’a ‘Birlikte çalışabiliriz’ diyerek ima yolu ile Başkan Yardımcılığı teklif etti” diye yazdı.

Takan ayrıca, kaynağının şu sözlerine de yer verdi: “Bülent bey, aktif siyaseti milletvekilliği boyutunda bitirdi ama bu Başkan Yardımcısı olmayacağı anlamına gelmiyor. Yarınlarda olabilecek bir teklifi değerlendirebilecek durumda.”

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‘Nişantası baronlarının Gül lehine yaptığı manipülasyonlara rağmen’

Takan yazısında, iktidardaki huzursuzluk ve sinirlilik halinin, Gül’ün adaylığı nedeniyle yaşanan korkudan ötürü olup olmadığı sorusunu da sordu. Takan’ın kendi sorusuna verdiği yanıt şöyle:

“Bu soruya somut bir veri ile cevap bulmaya çalışalım. İktidara yakın MAK danışmanlık şirketi, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceğiz’ diyenlere sordu; ‘Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı kim olmadır?’

MAK danışmanlığın ulaştığı sonuçlar şöyle (yüzde);

Abdullah Gül; 15, Kemal Kılıçdaroğlu; 17, Meral Akşener 19, Temel Karamollaoğlu 7, Muharrem İnce; 9, Yılmaz Büyükerşen; 4, Abdullatif Şener; 2, Selahattin Demirtaş; 9, İlhan Kesici; 6, Öztürk Yılmaz; 2, Diğerleri; 5, Görüş yok/Kararsız; 5.

Gördüğünüz gibi, Nişantaşı baronlarının, Abdullah Gül lehine yaptığı tüm manipülasyonlara rağmen iktidara yakın bir araştırma şirketinin yaptırdığı en sıcak ankette bile kaçınılmaz olarak Meral Akşener, Erdoğan’ın karşısında en güçlü aday olarak çıkıyor. Abdullah Gül, Erdoğan’ın biraz daha fazla İngilizce bilen hali olduğuna göre!.. Hangi ata oynanıyor?.. Gerçekte kazanan kim olacak?.. Temel’in dediği gibi mi?.. ‘Ha bizim uşak ha uşak bizim… O da bizim uşak bu da bizim uşak’mı!..”