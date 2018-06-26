Kulis: Dört vekil istifa edip bakan olacak, Meclis’e Yıldırım ya da Bozdağ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni yönetim sisteminde oluşturacağı kabinede vekil seçilen dört bakanın yer alması beklenirken, Keclis başkanlığı için Binali Yıldırım ve Bekir Bozdağ’ın ismi geçiyor.

Milliyet’ten Kıvanç El’in kulis haberine göre Erdoğan yemin etmeden önce hükümet, yetki kararnameleriyle sistemin altyapısını hazırlayacak. Yeni dönemde 16 bakanlık, dokuz kurul, dört ofis için altyapı oluşturulacak. Kabinede MHP’den ya da ‘MHP’ye yakın’ isimlerin de yer bulabileceği belirtiliyor.

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Yeni kabineye bazı mevcut bakanların yeniden alınacağı da kulislerde konuşuluyor. Milletvekillerinin bakan olması durumunda vekillikleri de düşecek. AKP’nin 295’te kalması; ‘cumhur ittifakı’nın ise 344’e ulaşmasının ardından vekillikten istifa ettirilerek kabineye alınacak isim sayısının üç ya da dört olacağı değerlendiriliyor.

Kabineye istifa edip girmesi beklenen isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gösteriliyor.

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Milletvekili adayı olmayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal gibi isimlerden Şimşek, Ağbal ve Çelik’in de kabinede yer alabileceği konuşuluyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da yeni dönemde yeni hükümet sisteminde görev alabileceği kaydediliyor. Yıldırım’ın ismi meclis başkanlığı, başkan yardımcılığı ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı dahil olmak üzere birçok yer için geçiyor. Meclis başkanlığı için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın adı da kulislerde konuşuluyor.

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’yle oluşturulacak dokuz kurula kimlerin geleceği de merak konusu. Erdoğan’ın bu kurullara bazı akademisyen, STK temsilcilerini alacağı kaydediliyor. Erdoğan’ın danışmanları arasından da bu kurullara girecek isimlerin olması bekleniyor. Bu dokuz kurul yeni sistemde stratejik ve uzun vadeli planlamalar geliştirecek.

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı dört ofis de kurulacak: ‘Finans’, ‘İnsan Kaynakları’, ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Yatırım’.