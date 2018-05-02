Kulis: CHP’nin adayı favorilerden değil, AKP ve Saadet’ten oy alabilecek biri

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, isim vermeden CHP’nin cumhurbaşkanı adayını tarif etti: “Milli Görüş’ten oy alacak, ekonomist, sakin görünümlü, CHP tabanının da tepkisini çekmeyecek bir isim.”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti içinden olması gerektiği yönündeki görüşe karşılık olarak, “Aday, illa ki CHP kökenli olsun söylemi yanlış” demişti.

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CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda. AKP’nin kurucu kadrosundan Abdüllatif Şener’in ismi de kulislerde konuşuluyor.

CNN TÜRK’te yayınlanan Parametre programında konuşan Zeyrek, “Kılıçdaroğlu’nun kafasında aday net. Cuma günü o ismi açıklayacak. Duyduğumuz bir isim ama son günlerde ismi çıkan o iki isim değil. Son günlerde en çok duyduğumuz üç isim vardı. O da değil. Duyulan bir isim ama favori adaylardan biri değil. Kılıçdaroğlu’nun tarifine uyuyor. Sakin, ekonomist” diye konuştu.

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Programın sunucusu Ebru Baki’nin “Yılmaz Büyükerşen değil, anladık; Muharrem İnce mi?” sorusuna Zeyrek “Yok o da değil” yanıtını verdi.

Zeyrek adayı bir kez daha şu sözlerle tarif etti: “Duyduğumuz bir isim, ekonomist, sakin bir profili var. Herkesi kucaklayacak, AK Parti tabanından da oy alabilecek, Saadet Partisi tabanından da… İkinci tura kaldığında ikileme düşmenin önüne geçecek gibi görünüyor.”

Baki’nin “Abdüllatif Şener mi?” sorusunu Zeyrek, “Ben isim vermiyorum, tarif ettim sadece. Bakalım izleyicilerimiz tahmin etmiş midir? Bugün yarın açıklanır zaten” diye yanıtladı.