Kulis: CHP’de yerel seçim için İstanbul’da Hamzaçebi, Ankara’da Yıldırım ön planda

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için çalışmalar başladı.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) başkanlığı için İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin ismi ön planda.

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Adaylık için niyetini açıklayan ve Kılıçdaroğlu’yla görüştükten sonra İstanbul’da büro kiralayarak çalışmaya başladığı belirtilen Hamzaçebi’nin, Karadenizli olması nedeniyle de rakiplerine göre daha şanslı olduğu da belirtiliyor.

İzmir’de yarış büyük

Ankara’da şu ana kadar büyükşehir için anılan tek isim eski Ankaragücü başkanı Cengiz Topel Yıldırım.

İzmir’deyse mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu henüz bir niyet belirtmedi.

Kocaoğlu’nun aday olmaması durumunda eski il başkanı Alaattin Yüksel’i destekleneceği konuşuluyor.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da yarışa katılabilecek isimler arasında.

Antalya için iki isim

CHP’nin son seçimde AKP’ye kaptırdığı Antalya’da, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in isimleri ön plana çıkıyor.

Mersin’deyse milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, eski kültür ve turizm Bakanı İstemihan Talay, eksi milletvekili Vahap Seçer, eski başkanlardan Macit Özcan gibi isimler konuşuluyor.

Adana için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut’un isimleri geçerken, Hatay için mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’ın şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Muğla için ise Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un ismi geçiyor.