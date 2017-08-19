Kulis: CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkması beklenmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarını sürdüren CHP’nin 2018 yılının ocak ayında yapılacak olağan kurultayında, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkmayacağı öne sürüldü.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’na hazırlanan CHP, olağan kurultay takviminde değişiklik yaptı.

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Kurultay ocak ayında

81 il ve ilçe başkanlığına gönderilen genelgeyle, muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti içi önseçim delegelerinin belirlenmesine ilişkin seçimlerin takvimi yenilendi ve bu seçimler 10 Eylül-15 Ekim tarihleri arasına alındı.

Buna göre, 21 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında ilçe kongreleri gerçekleştirilecek; 27 Kasım’da başlayacak il başkanlığı seçimleri 31 Aralık günü son bulacak. Aralık ayında il kongrelerinin tamamlanmasından sonra parti meclisi (PM) olağan kurultayın takvimini belirleyecek. CHP’de olağan kurultayın 2018 yılının ocak ayının ikinci haftası yapılması öngörülüyor.

‘Parti içi demokrasi’

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Mahalle seçimlerinden başlayarak parti içi demokrasiyi işleteceğiz. Sandığı koyacağız ve şeffaf bir şekilde seçimlerimizi yapacağız. Sandıktan kim çıkarsa çıksın arkadaşlarımızı tebrik edeceğiz. Ardından şölen havası içinde büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz” talimatını verdiği öğrenildi.

Delege ve teşkilat seçimlerinde kadın ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması isteyen Kılıçdaroğlu’nun karşısına kurultayda bir sürpriz yaşanmazsa rakip çıkması beklenmiyor.

Kılıçdaroğlu’nun 2019 yılındaki seçimleri göz önüne alarak parti meclisi ve merkez yönetim kurulunda köklü değişikliğe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.