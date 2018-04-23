Kulis: CHP, İYİ Parti’yi ortak aday için iknaya çalışıyor

CHP’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçip tek ortak adayla seçime girme yönünde ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki netliğini sürdürdü. Ancak CHP heyeti, görüşmeden ilk turda muhalefet partilerinin tek aday üzerinde anlaşması konusunda Akşener’le görüşmelerin sürdürülebileceği izlenimiyle ayrıldı.

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Muhalefet, parlamento seçimlerinde İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında olabilecek bir ittifak yanında muhalefetin tamamının ittifak içinde olacağı formüller de konuşuluyor. Bu tür büyük ittifaklar üzerinde cumhurbaşkanı adayının tek ortak isim olması ağırlık kazanıyor.

Gül’ün adı da geçiyor

Muhalefetteki bu arayış ve trafikler içinde içinde 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuyonunda en çok merak edilen isim. Partiler arasındaki görüşmelerde Gül’ün ismi gündeme gelmedi. Ancak kulislerde ortak aday noktasına doğru gidilmesi halinde Gül’ün durumuna ilişkin olarak, kendi kişisel tercihinin hiç bilinmemesi de dikkate alınarak, “Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var” yorumları yapılıyor.